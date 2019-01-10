Trabzon
Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çevik, mesajında, toplum ve kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alabilmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan gazetecilerin, demokratik kültürün en önemli parçalarından biri olan medya kuruluşlarında hem demokrasinin gelişmesinde hem de birlik, beraberliğin pekişmesinde önemli rolü olduğunu belirtti.
Gazetecilerin, toplumun hem gözü, kulağı, hem de sesi olduğuna vurgu yapan Çevik, "Bu vesile ile tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.