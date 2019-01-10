Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

32 dakika önce

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çevik, mesajında, toplum ve kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alabilmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan gazetecilerin, demokratik kültürün en önemli parçalarından biri olan medya kuruluşlarında hem demokrasinin gelişmesinde hem de birlik, beraberliğin pekişmesinde önemli rolü olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, toplumun hem gözü, kulağı, hem de sesi olduğuna vurgu yapan Çevik, "Bu vesile ile tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Trabzon, Gazeteciler Günü, Güncel
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