Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

21 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dönmez, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, görevi başında şehit düşen basın mensuplarını rahmetle andığını belirtti.

Bakan Dönmez, "Tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Twitter, Fatih Dönmez, Gazeteciler Günü, Ekonomi
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