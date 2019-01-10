Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

2 saat önce

Patnos Kaymakamı Ümit Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Patnos Kaymakamı Ümit Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Altay, mesajında, ülkenin geleceği ve milletin menfaatleri doğrultusunda halkın sesi olan basın mensuplarının doğru, tarafsız şekilde bütün hakkaniyeti ortaya koyarak halkın haber alma hakkını sağladığını belirtti.


Basının, halkın talep ve görüşlerini etik kurallar çerçevesinde kamuoyuna yansıtma görevini üstlenerek toplumun vicdanına ses olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:


"Halkın gözü, kulağı, sesi olarak görevini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük özveriyle yerine getiren yerel basın temsilcilerimiz başta olmak üzere mesleğine gönül veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:39 Kaynak: AA

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