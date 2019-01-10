Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Trabzon Şubesi yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
TGC'nin yayımladığı mesajda, basın sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesinin, demokrasinin gelişmesi açısından hayati önem taşıdığı belirtildi.
Mesajda, 10 Ocak 1961 tarihinin, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğu anımsatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı.
Günümüzde meslektaşlarımız, çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma imkanı bakımından olumlu noktada değiller. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz."
Gazeteciler için 10 Ocak ve 24 Temmuz'un dayanışma günleri olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak yığınla beklentisi bulunan basının sorunlarını el birliği ile çözümlemeliyiz."
TSYD Trabzon Şubesi yönetimi de yayımladığı mesajda, 4 Ocak 1961'de çıkarılan ve 10 Ocak günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın, basın çalışanlarına büyük kolaylıklar getirdiğini belirtti. Söz
konusu düzenlemenin, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içerdiği vurgulanan mesajda, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin bilgi aktarıldı.
Basın çalışanlarının her geçen gün şartlarının daha da ağırlaştığına işaret edilerek, "Basın çalışanlarının çok daha sağlıklı ortamlara kavuşması ümidiyle meslektaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.