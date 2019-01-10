Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, gazeteciliğin çağın en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerinin başında geldiğini belirtti.


Doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazetecilerin aynı zamanda vatandaşla idare arasında köprü görevi gördüğüne işaret eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Van'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Mehmet Suat, Van, Gazeteciler Günü, Güncel
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