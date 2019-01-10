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Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akbıyık, mesajında, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda icra edilen önemli bir meslek olduğuna işaret ederek, basın mensuplarının kamu yararına hizmet yaptığını, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını belirtti.
Akbıyık, mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız, milletin duygularına tercüman olarak Mustafa Kemal Atatürk
'ün dediği gibi 'bu milletin müşterek sesi olmaya devam etmektedir.' Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır."
Akbıyık, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri zor şartlar altında dahi olsa halka ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.