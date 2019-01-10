Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Coşkun, mesajında, milletin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının gününü kutladı. Türkiye
'nin demokratik, şeffaf ve hür bir ülke olarak ilerlemesinde vazgeçilmez unsurlardan birinin de özgür ve tarafsız basın olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:
"Güvenilirlik, doğru ve dürüst habercilik, objektiflik, basın meslek ilkelerine bağlılık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi unsurlar demokratik toplumlar için vazgeçilmezidir. Gazeteci, ilettiği her haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Bu yönüyle gazeteciler, kamu vicdanının sesi olmak gibi bir misyon taşımaktadırlar. Gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur gözetmeden ortaya koydukları çaba takdire şayandır. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri, bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır."