Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

54 dakika önce

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

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Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kurt, yayımladığı mesajında aydınlatıcı, yol gösterici işleviyle basının, kamuoyunu bilgilendirmek adına haber niteliği taşıyan her olayı doğru, tarafsız, hızlı şekilde halka ulaştırmanın gayreti ve mesleki sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu belirtti.

Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, fedakarlık ve özveriyle görev yapan basın mensuplarının vatandaşın zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olduklarını ifade eden Kurt, "Bu duygu ve düşüncelerle toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi yerine getiren ve şartlar ne olursa olsun günün her saatinde görevleri peşinde koşan çalışkan gazetecilerimizi tebrik eder, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım." diye kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:36 Kaynak: AA

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