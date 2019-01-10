10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başsavcı Çelik, mesajında, gazeteciliğin kamuoyu bilgilendirmesinde önemli bir değer olduğunu belirtti.



Tüm emekçi gazetecilerin gününü kutladığını aktaran Çelik, "Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmesi temennisi ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de basın mensuplarının gece gündüz demeden birlik ve beraberlik için çalıştığına işaret etti.



Her daim çalışma azmi ile toplumun özgürce haber almasını sağlayan tüm gazetecileri kutlayan Özlü, mesajında şunları kaydetti:



"Kalkınmamız, gelişmemiz, marka kentlerden biri olmamız için, bize yol gösteren, fikir veren, proje geliştiren, doğrudan şaşmadan, gazeteciliğin etik değerlerinden ödün vermeden Türkiye'ye örnek işler yapan Düzceli çalışan gazetecilerimizi yürekten tebrik ediyor ve İstiklal mücadelemizde ilk kurşunu sıkan, istikbalimiz için gece gündüz demeden birliğimiz, beraberliğimiz için çalışan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."

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