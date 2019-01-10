AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ayvazoğlu, mesajında, gazetecilerin kamuoyuna doğru, tarafsız ve zamanında haber ve bilgi aktarımında bulunduğunu, insanların haber alma özgürlüğünü kullanabilmesine sağlıklı zemin hazırladığını, toplumsal bilinç ve kamu yararına çalıştığını belirtti.
Ayvazoğlu, mesleki ahlak kurallarının ve özgürlük sınırlarının en hassas kullanılması gereken böylesi özel ve hayati bir alanda devleti ve milletinin menfaatini önceleyerek halkın objektif ve hızlı haber alma hakkını layığıyla yerine getirmeyi, haberi kaynağından en doğru şekilde duyurmayı, yanılmadan ve yanıltmadan gece gündüz en zorlu şartlarda dahi haber peşinde koşarak helalinden kazanmayı şiar edinen tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Basın camiasında emeği olup rahmeti rahmana kavuşan tüm basın çalışanlarını da saygı, minnet ve dua ile yad eden Ayvazoğlu, "Haberin kitle iletişim araçları ile bizlere ulaşmasını sağlayarak her aşamasına gayretinin terini damlatan muhabirinden kameramanına, ışıkçısından sesçisine, dağıtıcısından matbaacısına kadar tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.