10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



İlçede görev yapan basın mensupları ile belediye binasında bir araya gelen Uçar, gazetecilerin demokrasilerde çok önemli bir görevi yerine getirdiği söyledi.



Hanönü'nün tanıtımı açısından da gazetecilerin önemli rol oynadığını aktaran Uçar, "Ailem kabul ettiğim gazetecilerin gününü kutluyorum. Hanönü'nün daha güzel bir yer olması için gazetecilerin bakışlarını, eleştirilerini ve önerilerini her zaman önemsiyorum. Bana göre toplumun daha ileriye gitmesinde basın önemli bir görev üstleniyor. Basınımız bu anlamda görevlerinin bilinci ile hareket ediyor." dedi.

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