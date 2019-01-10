Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

45 dakika önce

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İlçede görev yapan basın mensupları ile belediye binasında bir araya gelen Uçar, gazetecilerin demokrasilerde çok önemli bir görevi yerine getirdiği söyledi.

Hanönü'nün tanıtımı açısından da gazetecilerin önemli rol oynadığını aktaran Uçar, "Ailem kabul ettiğim gazetecilerin gününü kutluyorum. Hanönü'nün daha güzel bir yer olması için gazetecilerin bakışlarını, eleştirilerini ve önerilerini her zaman önemsiyorum. Bana göre toplumun daha ileriye gitmesinde basın önemli bir görev üstleniyor. Basınımız bu anlamda görevlerinin bilinci ile hareket ediyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:28:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]