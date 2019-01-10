10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
45 dakika önce
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
İlçede görev yapan basın mensupları ile belediye binasında bir araya gelen Uçar, gazetecilerin demokrasilerde çok önemli bir görevi yerine getirdiği söyledi.
Hanönü'nün tanıtımı açısından da gazetecilerin önemli rol oynadığını aktaran Uçar, "Ailem kabul ettiğim gazetecilerin gününü kutluyorum. Hanönü'nün daha güzel bir yer olması için gazetecilerin bakışlarını, eleştirilerini ve önerilerini her zaman önemsiyorum. Bana göre toplumun daha ileriye gitmesinde basın önemli bir görev üstleniyor. Basınımız bu anlamda görevlerinin bilinci ile hareket ediyor." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:43 Kaynak: AA
Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor
Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu