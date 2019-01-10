10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Sonel, mesajında, gazeteciliğin, meslek ahlakını ilke edinerek hizmet veren ve özellikle kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan bir meslek olduğunu belirtti.



Toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, vatandaş ve devlet arasında köprü kurmak gibi önemli misyonları yüklenen gazetecilerin, demokrasinin ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, gelişmesine de katkı sağladığını belirten Sonel, şunları kaydetti:



"Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

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