Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

32 dakika önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sonel, mesajında, gazeteciliğin, meslek ahlakını ilke edinerek hizmet veren ve özellikle kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan bir meslek olduğunu belirtti.

Toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, vatandaş ve devlet arasında köprü kurmak gibi önemli misyonları yüklenen gazetecilerin, demokrasinin ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, gelişmesine de katkı sağladığını belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:24:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]