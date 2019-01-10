Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.
Tabakoğlu, mesajında, gazeteciliğin dünyadaki en meşakkatli ve sorumluluğu ağır mesleklerden biri olduğunu belirtti.
Gazeteciliğin özünde, demokrasiyi, hukuku, insan haklarını ve evrensel değerleri gözeterek kamuoyunu objektif, doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayreti olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Gazeteciliğin özünde, her bireyin haber alma özgürlüğüne sahip çıkma anlayışı var. Gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri şeffaf iletişim. Bu ihtiyacı karşılamak ve halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi için büyük emek sarf eden gazeteciler, çok zaman oldukça zor şartlar altında görevlerini icra ediyor. Toplumun gözü kulağı olan, cefakarca, fedakarca görev yapan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasinin ve ifade hürriyetinin de vazgeçilmez bir unsuru."
Gazetecilerin varlığının ve mesleklerini iyi ve doğru şekilde ifa etmelerinin, ülkenin demokrasi anlayışının gelişmesi için bir anahtar niteliğinde olduğunu belirten Tabakoğlu, "Sesimiz soluğumuz olan, kitlelerle aramızda iletişim köprüleri kuran, iletişim mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışması için gayret gösteren, ahlaklı, ilkeli, etik yayıncılık anlayışına sahip tüm gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu düşüncelerle, tüm gazeteci dostlarımızın, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar kutluyorum." diye kaydetti.