10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

İzmir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sendika temsilcileri mesaj yayımladı.

İzmir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sendika temsilcileri mesaj yayımladı.



Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya, mesajında basın emekçilerinin görevlerini daha verimli ve rahat yapabilmeleri için gerekli hukuku düzenlemelerle çalışma şartlarının iyileştirilmesini dileyerek, "Haberleri kamuoyuna, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde ulaştırmak için özveriyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." dedi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise halkın haber alma hakkı adına büyük zorluklarla mesleğini yapmaya çalışan tüm gazetecilerin yanında olduklarını belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde tüm basın mensuplarımızın özgürce ve en iyi koşullarda çalıştığı ortamlara kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, şunları kaydetti:



"Asli görevi kamusal hizmet olan doğru ve objektif yayın anlayışıyla sağlıklı kamuoyu oluşmasına öncülük ederek toplumsal çıkarların en ideal düzeyde gerçekleşmesini sağlayan yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da toplum sağlığının geliştirilmesinde eşsiz katkıları olan değerli medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Basın, Medya ve Tanıtımdan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında demokrasinin temel taşlarından olan basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.



Seçgin, mesajında "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Uğurlu mesajında, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.





Uğurlu, mesajında "Halkımızın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun da vazgeçilmez şartıdır. Bu doğrultuda tarafsız ve objektif olarak halkımızı bilgilendiren basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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