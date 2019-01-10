Manisa
Valisi Ahmet Deniz, gazetecilerin demokratik hayatın güçlenip gelişmesinde, ilin tanıtımında, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesinde, kamuoyu oluşturulmasında ve kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesinde etkin rol oynadığını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nü kutladı.
Vali Deniz, mesajında günümüzün en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, dünyanın en zor meslekleri arasında yer aldığını hatırlattı.
Gazetecilerin, gece gündüz demeden, karşılarına çıkan güçlükleri aşarak üstün bir görev anlayışıyla çalıştığını aktaran Vali Deniz, "Gazetecilerimiz demokratik hayatın güçlenip gelişmesinde, ilin tanıtımında, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesinde, kamuoyu oluşturulmasında ve kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesinde etkin rol oynamaktadırlar. Bu özel günlerinde Manisalı gazetecilerimiz başta olmak üzere, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyor, şehit gazetecileri de rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur
, basın mensuplarının insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Baybatur, bilginin doğru ve hızlı iletilmesi kadar, güvenilir ve objektif olmasının da oldukça önem kazandığını, gazeteciliğin büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak mesajında şunları kaydetti:
"Karşılıklı ön yargıların yıkılmasında, ön yargılara dayalı korku ve endişelerin ortadan kaldırılmasında önemli bir güç olan basın, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, demokrasinin yaşatılması, demokratik değerlerin güçlendirilmesi adına önemli bir görev ifa etmektedir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, 'Basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."
"Hayatları uğruna çalışan gazeteciler"
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan
, gazetecilerin halkın haber alma özgürlüğü konusunda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine işaret ederek, medyanın toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulmasında çok önemli fonksiyonlara sahip olduğuna dikkati çekti.
Özkan, medyanın hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini aktararak,"Gazeteciler yeri geldiğinde olayların içinde, yeri geldiğinde afet bölgesinde yeri geldiğinde ise savaş bölgelerinde görevlerini ifa etmektedirler. Bu zor şartlar altında hayatları uğruna çalışan gazeteci kardeşlerimize teşekkür bizim onlara bir borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu. CHP
Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
de gazetecilere önemli haklar veren 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun yasalaşmasının 58'inci yıl dönümünde tüm gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli
ise gazetecilerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu anımsatarak, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştıran tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz
, mesai kavramından uzak olarak görev bilinciyle çalışan basın mensuplarını takdir ettiğini vurgulayarak, toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında basının önemli bir yeri olduğunu, iletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içerdiğini kaydetti.
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise gazetecilerin, demokratik ve her alanda kalkınmayı amaç edinmiş bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğuna dikkati çekerek tüm basın mensuplarının gününü kutladı.