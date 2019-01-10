Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde düzenlediği etkinliğe katılan Vali Ustaoğlu, gazetecilerin zorluklara rağmen vazifelerini fedakarca yürüttüklerini belirtti.
Trabzon'da basının büyük bir aile olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Bugün biz mülki idare amirleri için de anlamlı bir gün. Bugün aynı zaman da Türk İdareciler Günü. Ben bu vesileyle sizler aracılığıyla mensubu olmakla büyük bir onur duyduğum mülki idare camiasındaki arkadaşlarımızın da bu güzel gününü kutluyor, onlara da aileleriyle huzur ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu
ise göreve geldiği yıldan itibaren geleneksel olarak her yıl 10 Ocak'ta gazetecilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Seçilecek yeni belediye başkanı ile bu geleneğin sürdürülmesini isteyen Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
"Benim için 10 yıl belediye başkanlığı halka hizmet hakka hizmet şuuru ile sürdü. Garipleri bulmak, cenazelerine katılmak, ihtiyacı olan yoksul kardeşlerimizle beraber olmak ve bunları haberleştirmekten kaçınmakla devam etti. Vatandaşın rahatı için icraatı bizzat yürütmek ve beni yetiştiren bu topraklara hizmet etmek büyük bir şerefti. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye başkanı olarak değil sade vatandaş olarak sizlerin yanında olacağım. Bu 10 yıl içerisinde bilmeden kalbini kırdığım bir basın mensubu varsa affola istirham ediyorum."
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Turgut
da cemiyet başkanı olarak son konuşmasını yaptığını belirterek, "Bayrağı ve çıtayı çok daha ileriye taşıyacak bir meslektaşım ekibiyle birlikte göreve gelecektir. 3 yıldır görev süremde beni birlikte yürekten mücadele eden yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destekden dolayı Trabzon basınını selamlıyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve Gümrükçüoğlu gazetecilerle fotoğraf çektirdi.