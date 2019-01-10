10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Bartın TSO Başkanı Halil Balık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Bartın TSO Başkanı Halil Balık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.



Rektör Uzun, mesajında, gazeteciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek, basın çalışanlarının demokrasinin işlerliği açısından hayati öneme sahip bir mesleği icra ettiklerini aktardı.



Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasında aracı olan gazetecilerin, kamuoyu oluşturmak ve kamunun vicdanı olması noktasında çok önemli bir işi yerine getirdiklerine işaret eden Uzun, şunları kaydetti:



"Bu noktada gazetecilik mesleği demokrasinin temel dayanaklarından biridir. Toplum adına görev yapan gazeteciler her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret göstermektedir. Gazetecilik, özverili ve mesai kavramı olmaksızın yapılan zor bir meslektir. Çalışma şartlarının zorluklarına rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim."



Önemli bir meslek grubu



Bartın TSO Başkanı Balık da mesajında, gazetecilerin, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlendiklerine değindi.



Gazetecilerin görevlerini gönüllük esası ve özveriyle ifa etmeye çalışan önemli bir meslek grubunun üyeleri olduğunu vurgulayan Balık, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gazeteciler, insanların hızlı ve doğru bir şekilde aydınlatılmasında, bilgilendirilmesinde her türlü zorluklara rağmen zaman ve mekan kavramı gözetmeksizin kamuoyuna haber akışını sağlamaktadır. İlimizde şevkle fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensupları arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarımıza Allah'tan rahmet dileriz. Camiamız adına tüm basın çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunarız."

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