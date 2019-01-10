Malazgirt
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Yalçın, gazetecilerin kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini kaydetti.
Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum."
Kaymakam Yalçın, 10 Ocak İdareciler Günü'nü de kutlayarak, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılındaki Genel Kurulda 10 Ocak'ın "İdareciler Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı.
İdarecilerin kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirmek gibi önemli görevleri üstlendiğini belirten Yalçın, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesini düstur edinerek büyük bir özveriyle kendilerini milletin hizmetine vakfeden idarecilerin devletin en köklü ve en temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.