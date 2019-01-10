Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

57 dakika önce

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Vesayetçi zihniyetin otorite olduğu eski Türkiye'de çok sesli enformasyona duyulan özlem, son 16 yıldır birçok alanda yaşanan toplumsal dönüşümler ve reformlar sonucu giderilmiştir.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Vesayetçi zihniyetin otorite olduğu eski Türkiye'de çok sesli enformasyona duyulan özlem, son 16 yıldır birçok alanda yaşanan toplumsal dönüşümler ve reformlar sonucu giderilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, kamuoyunun bilgi alma hakkına hizmet eden gazetecilik mesleğinin, demokrasinin işlerliği açısından olağanüstü bir önem taşıdığını belirtti.

Enformasyonun ilkelerini, kurallarını ve uygulamalarını bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirerek insanlığa hizmet eden basın mensuplarının, toplumun yararını gözetmekle yükümlü bulunduğuna işaret eden Usta, Cumhuriyet tarihi boyunca 95 yıllık demokrasinin ilerleyip bugünlere gelmesinde Türk basınının gösterdiği özverinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Usta, demokrasinin saf dışı edildiği darbe dönemlerinde, habercilik mesleğinin, baskı altına alınarak belli ideolojik sınırlara hapsedilmek istendiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Vesayetçi zihniyetin otorite olduğu eski Türkiye'de çok sesli enformasyona duyulan özlem, son 16 yıldır birçok alanda yaşanan toplumsal dönüşümler ve reformlar sonucu giderilmiştir. Takip eden süreçte Türk basını hak ettiği gibi daha özgür, daha demokratik bir ortam elde etmiştir. 15 Temmuz alçak darbe girişimi gecesi, mesleğinin sorumluluğuyla hareket ederek demokrasiye yönelen namlulara karşı onurlu bir duruş sergileyen basın mensubu arkadaşlarımız, milletimizle birlikte özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Demokrasiye sahip çıkan medya kuruluşları ve çalışanları, hain darbe girişiminin bastırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Türk basınının dün olduğu gibi bugün ve yarın da meslek ilkelerine sarılarak özgürlüklerin ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Usta, mesajında, habercilik etiğini ve kişi haklarını gözeterek, objektif yayın anlayışıyla zor şartlar altında fedakarca çalışarak mesleğini icra eden tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Türkiye, Gazeteciler Günü, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:02:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]