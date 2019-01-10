10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.



Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Vali Çakır, kentte güçlü bir basın olduğunu söyledi.



Her görevin zor olduğunu ancak gazetecilerin daha zor koşullarda çalıştığını ifade eden Çakır, "Genelde büyük emek harcadığımız işlerde bile çok zaman eleştiri alabileceğiniz bir mesleği icra ediyorsunuz. Samimiyetle söylüyorum, Yozgat'ta çok güzel ve güçlü bir yazılı basın var. Yerel basında ciddi anlamda bir samimiyet var. Okumaya özen gösteriyorum. Hem köşe yazısı hem de haber olarak güçlü bir yazılı basınımız var. Basının özelliği de güzelliği de bence yazılı olması." dedi.





Çakır, gazetecilerin şehrin olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tüm eleştirilere açığım. Herkesin bir denge kurması lazım. Sizin eleştirilerinizin de yapıcı olması lazım. Karşıdaki insanla esas olan bireysel bir çatışmaya girmemektir. Önemli olan hizmettir. Hepimizin hizmet odaklı olması lazım. Güzel bir ülke ve güzel bir şehiriz. Bazen ortak organizasyonlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları inşallah hep birlikte aşarız. Belki bizim görmediğimiz sizin gördüğünüz şeyler olabilir. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Yozgat'ın kalkınması ilçelerimizin kalkınması için bütün önerilerinize tekliflerinize açığız. Hep birlikte ortak akıl oluşturmamız lazım. Bu vesile ile bütün çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum."

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