Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

17 dakika önce

Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) İl Müdürü Beytullah Özbayram ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) İl Müdürü Beytullah Özbayram ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Özbayram, VEDAŞ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Çimen Koç ile AA Van Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi alan ve basın mensuplarıyla sohbet eden Özbayram, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:34 Kaynak: AA

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