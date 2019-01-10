10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
2 saat önce
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Van
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kentteki bir kahvaltı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Berge, basın mensuplarının her zaman halkın sesi olduğunu söyledi.
Bir şehrin ve ülkenin gelişiminde basının rolünün büyük olduğunu vurgulayan Berge, şunları kaydetti:
"Yapılan her haberin toplumun tüm bireyleri üzerinde etkin bir iz bıraktığı bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak basınımız Van ve ülkemiz için güzel ve derin izler bırakan haberlere imza atıyor. Her koşulda çalışan ve büyük emek veren basın mensuplarımızın başarıları daim olsun. Güçlü kalemleriniz sayesinde Van'ın ve ülkenin daha müreffeh bir seviyeye yükseleceğine inanıyorum. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırmada son derece kıymetli bir köprü olan sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:47 Kaynak: AA
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