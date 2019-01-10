Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

2 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, yönetim kurulu üyeleri ve basın çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın mensupları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ndeki kokteyle katıldı.

Vali Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celallettin Ekinci, cemiyeti ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Cemiyet Başkanı Altınkaya, basının yaşadığı sorunlara değinerek, özellikle yerel basının yaşadığı sıkıntıların gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Vali Günaydın ise haber yapmak için zor şartlarda çalışan, bütün enerjisini ortaya koyan gazetecileri kutladığını söyledi.

10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu anımsatan Günaydın, "Tüm meslektaşlarımın da gününü kutluyorum. Haberciliğin objektif yapılması, tarafsız yapılması milletimiz için de devletimiz de için de çok önemli. Bu mesleği icra eden arkadaşlarımız milletimiz için çok önemli bir görev yapıyor. Umarım yaşadığınız sıkıntılar kısa zaman içinde son bulur." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de basının önemini 15 Temmuz'daki birlik ruhunun oluşturulmasında çok iyi gördüklerini söyledi.

Basın sektörünün gelişen teknolojiye ayak uydurmasının gereğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Sizin sektörünüzde de bir kabuk değişimi söz konusu. İster kabul edelim ister kabul etmeyelim elektronik gazetecilik atağa geçmiş durumda. Siz de bu değişime ayak uydurun. Bunu yapmadığımız sürece sektör kendi içinde buna uyamayanları kavurup yok ediyor. Sizden ricam kentimizin marka değerine zarar verecek haberler konusunda daha hassas davranmanız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Kayseri, Gazeteciler Günü, Güncel
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