Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
, "Yapacağımız çalışmalarla basınımızın temel hak ve özgürlükleri konusunda, yasalarla birlikte, yasaların da belki üzerinde davranarak farklı bir kent kimliği oluşturma çabamız var." dedi.
Bozbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla düzenlediği basınla buluşması toplantısında, 10 Ocak'ın 1961 tarihinden itibaren bayram olarak kutlandığını anımsattı.
10 Ocak'ın, 1971 muhtırasıyla birlikteki sıkı yönetim sürecinin ardından basın çalışanları günü ya da çalışan gazeteciler günü olarak değerlendirilmeye başlandığını dile getiren Bozbey, şöyle konuştu:
"Şuna inanıyorum ki, 1 Nisan
'dan itibaren Bursa'da basın özgür olacak. Basın eleştirel olacak. Basın, gerektiğinde yönlendirici dahi olacaktır. Çünkü bilgi birikimi çoktur. Yapacağımız çalışmalarla basınımızın temel hak ve özgürlükleri konusunda, yasalarla birlikte, yasaların da belki üzerinde davranarak farklı bir kent kimliği oluşturma çabamız var. Onun için basınımız bizim için çok önemlidir. Çünkü sizlerin sokakta ya da bir toplantıda ya da bir alanda basın mensubu olmanız gereği eleştirel baktığınızı biliyorum. ve bu eleştirel bakış aslında ayrıntılardaki hataları da ortaya çıkaran bir bakıştır. Onun için sizlere ihtiyacımız var. Onun için basınımızın özgür olmasına, kalemini özgürce kullanmasına ihtiyacımız var."
Bugünün aslında bir dayanışma günü olduğunu belirten Bozbey, "Biz de aslında bugün bir araya gelerek basınla dayanışmamızı sağlamaya çalışıyoruz. ve basın dayanışma gününde sizlere nasıl destek verebiliriz ve sizlerin özgürce nasıl kendinizi ifade edebileceğinizi, kaleminizi özgürce nasıl kullanabileceğinizi burada paylaşmak istiyoruz." dedi.