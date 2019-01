10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Tüzün, mesajında, demokrasinin temel taşı olan özgür basının, toplumun gözü kulağı ve halkın doğru haber alma hakkının teminatı olduğunu belirterek, Çalışan Gazeteciler Günü'nün, kutlanacak bir bayram olmanın ötesinde, anlama, anlatma, farkındalık yaratma günü haline geldiğini belirtti.



Gece, gündüz sorumlu gazeteci anlayışıyla hareket eden basın mensuplarını her geçen gün zorlayan çalışma koşullarının bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Tüzün, şunları kaydetti:



"Basın emekçiliği hiç kuşkusuz ki, zor ama bir o kadar da saygın mesleklerin arasındadır.

Mesleğine, memleketine, ülkesine ve milletine sevdalı, cumhuriyeti ve kazanımlarını savunan gazetecilerin çalışma şartlarını zorlaştırmanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gazetecilerin, muhalif düşüncelerini ifade ettikleri için baskı, sansür, hapis ile cezalandırılması demokrasilerde kabul edilemez. Zor şartlar altında bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadeleyi önemsiyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi