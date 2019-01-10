Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Tüzün, mesajında, demokrasinin temel taşı olan özgür basının, toplumun gözü kulağı ve halkın doğru haber alma hakkının teminatı olduğunu belirterek, Çalışan Gazeteciler Günü'nün, kutlanacak bir bayram olmanın ötesinde, anlama, anlatma, farkındalık yaratma günü haline geldiğini belirtti.

Gece, gündüz sorumlu gazeteci anlayışıyla hareket eden basın mensuplarını her geçen gün zorlayan çalışma koşullarının bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Tüzün, şunları kaydetti:

"Basın emekçiliği hiç kuşkusuz ki, zor ama bir o kadar da saygın mesleklerin arasındadır.
Mesleğine, memleketine, ülkesine ve milletine sevdalı, cumhuriyeti ve kazanımlarını savunan gazetecilerin çalışma şartlarını zorlaştırmanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gazetecilerin, muhalif düşüncelerini ifade ettikleri için baskı, sansür, hapis ile cezalandırılması demokrasilerde kabul edilemez. Zor şartlar altında bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadeleyi önemsiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:13 Kaynak: AA

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