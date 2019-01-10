Atatürk Üniversitesi
(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı, mesajında Çalışan Gazeteciler Günü'nün Basın İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana kutlandığı hatırlatıldı.
Çomaklı, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması için meşakkatli görev üstlendiğini belirterek, "Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, biz kamu yöneticileri ile halk arasında köprü vazifesi de görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Basın mensuplarını "halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili" şeklinde nitelendiren Çomaklı, mesajında, "Vatandaşlarımızın haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarıyla yerine getirmekte olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.