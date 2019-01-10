10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Demokrasinin güçlenmesi ve yerel yöneticilerin güzel şeyleri ortaya çıkarabilmesi adına basın, önemlidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Demokrasinin güçlenmesi ve yerel yöneticilerin güzel şeyleri ortaya çıkarabilmesi adına basın, önemlidir" dedi.



Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezindeki programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Basının doğru kullanıldığında bir siyasetçi, belediye başkanı, milletvekili ve parti yöneticisi için önemli bir güç olduğunu belirten Aktaş, "Yapılan doğru eleştirilerden muhakkak surette esinlenerek kendimize bir yol haritası çıkartabiliriz. Bunun yanında yapılan çalışmaların kamuoyu nezdinde test edilmesini çok daha rahat sağlayabiliriz. Bunu bir şekilde görme imkanına sahipsiniz. Yeter ki bu manada doğru bir ilişki kurulsun, doğru bir kanal açılsın." diye konuştu.



Aktaş, demokrasinin güçlenmesi ve yerel yöneticilerin güzel şeyleri ortaya çıkarabilmesi adına basının önemli olduğunu belirtti.



Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktaş, şunları kaydetti:



"13 Ocak pazar günü sayın AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un teşrifleriyle 17 ilçe belediye başkan adayımızın da açıklanması gerçekleştirilecek. Nasip olursa pazartesi gününden itibaren de daha kararlı bir şekilde startımızı vereceğiz. Şehir ekonomisi benim için olmazsa olmaz konulardan biridir. Ciddi tecrübelerim, bilgi birikimim var ve Bursa'ya yönelik başta turizm olmak üzere ciddi açılımlarımız olacak. Bursa'nın 17 ilçesinin tamamıyla alakalı dersime iyi çalıştım."

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