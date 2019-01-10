10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Pişkin, gazetecilerin, toplum için olduğu kadar idare için de çok önemli fonksiyonları yerine getirdiğini belirtti.



Gazetecilerin herkesin gözü, kulağı ve kalbi olduğunu ifade eden Pişkin, şunları dile getirdi:



"Yazmak, insanoğlunun ölümsüzlüğe karşı en büyük icadıdır. İnsanoğlu ölümsüzlüğe başka hiçbir noktada bu kadar çok yaklaşamamıştır. İnsan ancak kendini yazıyla ölümsüz kılabilir. Haliyle de bunu en iyi idrak eden meslek grubu bence gazeteciliktir. Fedakarca çalışan, her işin olduğu gibi gazetecilik işinin de etiği olduğuna kanaat getiren gazeteci arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içinde olmaktan mutluluk duyuyorum."



Tosya Belediye Başkan Vekili Hüseyin Örü ise ilçede görev yapan bütün basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını kaydetti.

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