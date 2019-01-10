10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.





Bilgin, mesajında, demokrasinin temel unsurlarından biri de hiç şüphesiz özgür basının varlığı olduğunu bildirdi.



Basının özgür olması, demokratik toplum olmanın da bir gereği olduğunu belirten Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:



"Halkın çıkarlarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren basınımızın, demokrasi için hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz.

Kamuoyunun sesi olma görevinin başarıyla yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üzerinde tutulması, doğru, ilkeli ve objektif habercilik anlayışından vazgeçilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevi olduğunu belirtirken, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en iyi dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

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