10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ve Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başsavcı Ayaz mesajında, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanlarının önemli bir kamu görevini ifa ettiğini belirtti.



Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görev yapan gazetecilerin gününü kutlayan Ayaz, şunları kaydetti:



"Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."



Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Akdoğan ise gazetecilik mesleğinin özveri ve çok özen gerektiren ulvi bir meslek olduğunu vurguladı.



İletişimin en temel taşlarından olan basının toplumun gerçekleri öğrenmesi gibi çok önemli bir rolü üstlendiğini aktaran Akdoğan, "Bireylerin haber alma hakkını sağlayan, toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturmada aracılık eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

