10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.



Özsan, gece gündüz demeden kamuoyunun bilgilenmesi için emek harcayan tüm gazetecilerin gününü kutladı.



Gazetecilik mesleğinin emek isteyen bir iş olduğunu belirten Özsan, Kırklareli'nin adının ulusal mercilerde duyulmasında katkı sağlayan AA personeline de teşekkür etti.



Ziyarette meclis yönetim kurulu üyesi Ertan Özbek ile basın ve halkla ilişkiler sorumlusu Savaş Eskici de hazır bulundu.

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