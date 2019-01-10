10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Çorum Belediyesince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 22 yıl önceki yerel gazetelerin öne çıkan haberlerin kupürlerinden oluşan sergi düzenlendi.

Çorum Belediyesince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 22 yıl önceki yerel gazetelerin öne çıkan haberlerin kupürlerinden oluşan sergi düzenlendi.





Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 1997 yılında kentte yayın yapan Hakimiyet, Çorum Haber, Yeni Gün, Merhaba ve Lider gazetelerinin kupürlerinden oluşan sergi, yerel basın çalışanlarını geçmişe götürdü.





Belediye Başkanı Zeki Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, basının, insanları dünyada olup biten her şey hakkında bilgilendirdiğini söyledi.



Basın emekçilerinin zor şartlar altında çalıştığını dile getiren Gül, "24 saat esasına göre çalışıyor, çalışırken de bazen vicdanıyla, bazen akrabasıyla, yakın arkadaşıyla karşı karşıya gelebiliyorlar. Bir taraftan gerçeği yazmak, diğer yandan da insanları mağdur etmeme gerçeği var. Bu sırada yakını ya da sevdiği insanları ezme durumu da var. Her ikisinin arasında kalmadan, en doğruyu, vicdanını en rahatlatıcı yazıları yazmak, dürüst gazeteci arkadaşlarımızın şiarı olmalıdır." ifadelerini kullandı.





Kentteki 22 yıl önce yerel gazetelerin yayınladıkları haberlerin şehrin hatırası olduğunu anlatan Gül, "Hatıralarımızı tazelemek ve o günleri hatırlamak için bu sergiyi hazırladık. 22 yıl önce olanlar, şehrimizin gündemi konularında bir fikir sahibi olacağız. Ayrıca o yıllarla günümüzü de kıyaslama imkanı bulacağız. İnşallah bundan sonra çok daha güzel manşetlerde bir araya geliriz." dedi.



Daha sonra Gül ve yerel basın çalışanları, sergiyi gezdi.



Törene Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ile gazeteciler katıldı.

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