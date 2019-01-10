Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

29 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni (CGC) ziyaret etti.


Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, gazetecilerin gününü kutlayarak meslek yaşamlarında başarı diledi.


Basının kamuoyunun vicdanını temsil ettiğini kaydeden Coşkun, demokrasinin gelişmesinde özgür ve tarafsız basının önemli yere sahip olduğuna dikkat çekti.


Kentte basın mensuplarının yaptıkları çalışmalara destek verdiğini anımsatan Coşkun, "Yerel basınımızdan Valilik olarak her zaman destek gördük. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Bu günlerin aynı zamanda basın çalışanlarının sosyal ve mali bir takım haklarının verilmesi, gündeme getirilmesi ve sonucunda gerçekleştirilmesi temennimizdir. Bu konuda da eksiklikler varsa inşallah önümüzdeki süreçte giderilmesini temenni ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir de, ziyaretlerinden dolayı Vali Coşkun'a teşekkür etti.

Basın İlan Kurumu ile istişareli çalışarak bir takım kazanımlar elde edildiğini dile getiren Cihangir, şöyle devam etti:

"Girişimlerimiz sonucunda, gazetelerin maliyetlerinin düşürülmesi adına ebatlarında küçülmeye gidildi. Satışla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Sağlanan tasarruflar yerel basın için can suyu oldu. Diğer taraftan İŞKUR aracılığıyla istihdama desteği de verildi. Bunlar konfederasyonumuzun çalışmaları sonucunda sağlanan kazanımlardır. Tabi ki bunlar yeterli değil, maliyetler yüksek. Çalışmalarımız sonucunda daha fazla kazanımlar elde edileceğimize inanıyorum."

Konuşmaların ardından Vali Coşkun'a 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Cihangir tarafından plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Günü, Ekonomi
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