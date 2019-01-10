Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti
'ni (CGC) ziyaret etti.
Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, gazetecilerin gününü kutlayarak meslek yaşamlarında başarı diledi.
Basının kamuoyunun vicdanını temsil ettiğini kaydeden Coşkun, demokrasinin gelişmesinde özgür ve tarafsız basının önemli yere sahip olduğuna dikkat çekti.
Kentte basın mensuplarının yaptıkları çalışmalara destek verdiğini anımsatan Coşkun, "Yerel basınımızdan Valilik olarak her zaman destek gördük. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Bu günlerin aynı zamanda basın çalışanlarının sosyal ve mali bir takım haklarının verilmesi, gündeme getirilmesi ve sonucunda gerçekleştirilmesi temennimizdir. Bu konuda da eksiklikler varsa inşallah önümüzdeki süreçte giderilmesini temenni ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir
de, ziyaretlerinden dolayı Vali Coşkun'a teşekkür etti. Basın İlan Kurumu
ile istişareli çalışarak bir takım kazanımlar elde edildiğini dile getiren Cihangir, şöyle devam etti:
"Girişimlerimiz sonucunda, gazetelerin maliyetlerinin düşürülmesi adına ebatlarında küçülmeye gidildi. Satışla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Sağlanan tasarruflar yerel basın için can suyu oldu. Diğer taraftan İŞKUR
aracılığıyla istihdama desteği de verildi. Bunlar konfederasyonumuzun çalışmaları sonucunda sağlanan kazanımlardır. Tabi ki bunlar yeterli değil, maliyetler yüksek. Çalışmalarımız sonucunda daha fazla kazanımlar elde edileceğimize inanıyorum."
Konuşmaların ardından Vali Coşkun'a 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Cihangir tarafından plaket verildi.