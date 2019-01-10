Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

29 dakika önce

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hatay Bürosunu ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hatay Bürosunu ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleriyle büroyu ziyaret eden Gök, AA çalışanlarına çiçek takdim etti.

Yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı AA ekibine teşekkür eden Gök, "Bilgiye ulaşma yollarının günbegün arttığı bu çağda işini hakkıyla yapan gazetecilerin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Yorucu ve zor şartlarda görev yapan basın mensuplarının günlerini kutluyor, hayırlı görevler diliyorum." diye konuştu.

AA Hatay Bürosu çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Hatay, Gazeteciler Günü, Güncel
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