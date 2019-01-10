Mersin
'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti
(MGC) tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Burada bir konuşma yapan Demirtaş, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.
Bilgi, birikim ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı gazeteciliğin zorluklarını anlatan Demirtaş, "Bu mesleği icra edebilmek hiçbir zaman maddi bir değerle ölçülemez çünkü gazetecilik bir meslekten öte bir yaşama biçimidir. Toplum bilinciyle, koca bir yürekle var olan bu mesleğin karşılığı elbette vefayla eşdeğerdir. Bu kutsal mesleğin gece gündüzü yok. Hayatın aktığı her yer, bizler için bir görev alanıdır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından programa katılan gazeteciler, Atatürk Parkı'ndaki Uğur Mumcu
Anıtı'na karanfil bıraktı.
Programa, Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna
, CHP
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer
, Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan
ve çok sayıda gazeteci katıldı.