Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

14 dakika önce

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada bir konuşma yapan Demirtaş, gazetecilik mesleğinin önemine değindi.

Bilgi, birikim ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı gazeteciliğin zorluklarını anlatan Demirtaş, "Bu mesleği icra edebilmek hiçbir zaman maddi bir değerle ölçülemez çünkü gazetecilik bir meslekten öte bir yaşama biçimidir. Toplum bilinciyle, koca bir yürekle var olan bu mesleğin karşılığı elbette vefayla eşdeğerdir. Bu kutsal mesleğin gece gündüzü yok. Hayatın aktığı her yer, bizler için bir görev alanıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından programa katılan gazeteciler, Atatürk Parkı'ndaki Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bıraktı.

Programa, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve çok sayıda gazeteci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:26:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]