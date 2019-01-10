Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

11 dakika önce

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezi yönetimi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kentte çalışan gazeteciler bir araya geldi.

10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayan alışveriş merkezi genel müdürü Erdinç Bulut, sahada görev yapan basın mensuplarının önemli bir coğrafyada önemli bir görevi icra ettiğini belirtti.

Bulut, basın mensuplarının anlamlı gününü kutladıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:14 Kaynak: AA

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