10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
7 dakika önce
AK Parti Şırnak İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
AK Parti Şırnak
İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
AK Parti Şırnak İl Başkanlığınca Şırnak Üniversitesi Konukevinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Şırnak'ta görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, basının toplumun aynası olduğunu söyledi.
Basın mensupları da etkinlik için AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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