10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



AFBEL Termal otelde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Selami Çalışkan, Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, Basın İlan Kurumu Müdürü Selami Çalışkan ve çok sayıda medya mensubu katıldı.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, programda yaptığı konuşmada, her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi gelenek haline getirdiklerini söyledi.



Görev süresi boyunca Afyonkarahisar'daki medya mensuplarıyla güzel birliktelikler yaşadığını belirten Çoban, şöyle konuştu:



"Basın çalışanı olmak gerçekten çok zor. Ben belediye başkanlığı ile basını çok birleştiriyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın Cumartesi, Pazar'ı, Ramazan- Kurban Bayramı yok, aynı şekilde belediye başkanının da yok. Dolayısıyla sizler de en zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirmesi demokrasilerde büyük önem taşıyor. Sizler de bu noktada çok büyük hassasiyet gösteriyorsunuz."



Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt da Afyonkarahisar Belediyesi'nin medya camiasına büyük destek verdiğini vurguladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu