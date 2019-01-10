Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında yerel basının kamuoyunu aydınlatma görevinin yanı sıra bulundukları ilin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Şırnak, Gazeteciler Günü, Güncel
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