Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Murat mesajında, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sunan gazetecilerin statüsünün güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gazetecilerin zor şartlarda çalıştığına işaret eden Murat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 Kaynak: AA

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