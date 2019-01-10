Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan gazetecileri tebrik etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan gazetecileri tebrik etti.

Belediye Başkan Vekili Hamza İlhan ile ilçede görev yapan gazetecilerin bürolarını ziyaret eden Necati Selçuk, gazetecilere çiçek verdi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ziyarette yaptığı konuşmada, gazetecilerin halkın haber alma özgürlüğü konusunda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkati çekerek, "Medya, toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulmasında çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu zor şartlar altında hayatları uğrunda çalışan gazeteci kardeşlerimize teşekkür bizim onlara bir borcumuzdur." dedi.

Gazeteciler, Selçuk ve İlhan'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Selçuk, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:16:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]