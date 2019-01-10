10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
1 saat önce
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan gazetecileri tebrik etti.
Sarıgöl
Belediye Başkanı Necati Selçuk
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle ilçede görev yapan gazetecileri tebrik etti.
Belediye Başkan Vekili Hamza İlhan ile ilçede görev yapan gazetecilerin bürolarını ziyaret eden Necati Selçuk, gazetecilere çiçek verdi.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ziyarette yaptığı konuşmada, gazetecilerin halkın haber alma özgürlüğü konusunda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkati çekerek, "Medya, toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulmasında çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu zor şartlar altında hayatları uğrunda çalışan gazeteci kardeşlerimize teşekkür bizim onlara bir borcumuzdur." dedi.
Gazeteciler, Selçuk ve İlhan'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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