Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, dünya ve ülke gündemine ait sıcak gelişmeleri kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, kalemini halkı bilgilendirmek ve aydınlatmak için kullanan gazetecilerin, toplumsal sorumluluğu yüksek, zor ama saygın bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Şartlar ne olursa olsun günün her saatinde görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz, teknolojinin imkanlarını da kullanarak haber niteliği taşıyan her olayı doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırmanın gayreti içerisindedir. Bilgilendirici ve yol gösterici işlevinin yanı sıra basınımız, halkımızın talep ve beklentilerini dile getirerek sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Bu duygu düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Safranbolu, Gazeteciler Günü, Güncel
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