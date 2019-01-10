Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

46 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bilecik ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Vali Bilal Şentürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bilecik ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Şentürk, Polisevi'nde basın kuruluşlarıyla buluştuğu etkinlikte, Bilecik'te görev yapmanın kendisine önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek, kente hizmet etmeye geldiğini vurguladı.

Görev sonunda alıp götüreceği sadece hatıraların ve hizmetlerin olacağını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:


"Vicdanımızla, bilgimizle ve tecrübemizle, kamu yararını üstün tutarak vatandaşımızın refah ve huzurunu sağlama gayreti içinde olacağız. Basın mensupları ile kamu yararı ortak paydasında buluşmak istiyoruz. İdarecilerin bulunduğu yere heyecan katması gerekir. Burada zaten bir kabiliyet var ve buradaki potansiyeli harekete geçireceğiz. Bilecik'te bir heyecan oluşturabiliyorsak, kamu kurumlarını diri tutup, etkili verimli şekilde çalıştırabiliyorsak, ekonomik, kültürel, sosyal her alanda potansiyelleri harekete geçirebiliyorsak başarımız o olur."

Etkinliğe, basın mensuplarının yanı sıra Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seviye Beyli de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Bilecik, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu Sosyal Tesis Ücretleri Güncellendi! İşte Tesislerden Yararlanmak İsteyenler Ödeyeceği Ücret Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı! Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:05:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]