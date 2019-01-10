Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) işbirliğiyle "kayak bilmeyen kalmasın" sloganıyla başlatılan projeyle kayak yapmayı öğrenen kentteki 17 gazeteciye, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sertifikaları verildi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) işbirliğiyle "kayak bilmeyen kalmasın" sloganıyla başlatılan projeyle kayak yapmayı öğrenen kentteki 17 gazeteciye, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sertifikaları verildi.

Paladöken Kayak Merkezinde gerçekleşen program, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin gazetecilere yemek ve içecek ikramıyla başladı.

Programda gazetecilere açıklamaya yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nin dünyaya tanıtılmasında gazetecilerin çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Memiş, kentte 2 ay önce göreve başladığını anımsatarak, "Ben de bir kaç kere kayak yaptım ve bu spor kadar anın yaşandığı bir spor dalı görmedim. Çünkü o anda insan sadece düşmemeyi düşünüyor." dedi.

Palandöken'de belediyenin düzenlediği kursa katılıp kayak öğrendikleri için sertifika alan gazetecilere görevlerinde başarılan dileyen Memiş, şöyle konuştu:

"Eminim kayak sporunun öğrenen arkadaşlarım kayak merkezinin haberlerini çok daha farkındalık içinde yapacaktır. Çünkü bu sporun tadına baktılar. Otellerimizin pistleri çok ve Türkiye'deki en uzun pistlere sahibiz. Valilik ve büyükşehir belediyesi olarak hedefimiz kış turizminde Erzurum ve Palandöken Kayak Merkezi'ni 1 numara yapmak. Bu konuda kaynak ve bütçe ayırarak doğru işler yapmak istiyoruz. Bu görev sadece bizlere değil bütün vatandaşlarımıza düşüyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cemiyetimiz ile başlattığımız projeyle kayak sporunu bilmeyen arkadaşlarımıza kayak dersi verdik. Bizim 'kayak bilmeyen kalmasın' diye başlattığımız projemiz devam ediyor. Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerimiz Avrupa'nın önemli kayak merkezleri arasında. Valiliğimizle bir hedef belirledik ve 1 milyon turisti kentimize çekmeyi planlıyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıma çok ihtiyacımız var."

Memiş, Sekmen ve DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, konuşmalar sonrası kayak kursuna katılan gazetecilere sertifikalarını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:43 Kaynak: AA

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