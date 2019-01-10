Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

2 saat önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki basın mensupları ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki basın mensupları ile bir araya geldi.

Tarihi Taşmektep'te verdiği yemekte konuşan Kaplan, basının kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme gibi önemli bir görev yaptığını söyledi.

Basın mensuplarının yaz kış demeden mesleğini yapamaya çalıştıklarını söyleyen Kaplan, "Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu nedenle, gece gündüz demeden, kar kış demeden görevlerini ifa eden gazetecilere bundan sonraki sürelerde de başarılı görevler diliyorum." dedi.

Görev yaptığı 5 yılı da değerlendiren Kaplan, şunları dile getirdi:

"Belediye başkanlığım döneminde 7 seçim geçirdik ve hepsinden de başarı ile çıktık. Bu sürede sabrı da öğrendik. Niyet önemli, niyet hizmet etme olunca sıkıntı yok. Bizim niyetimiz halisane hizmettir. Çalışırsan sıkıntı yaşarsın. Çalışmazsan sıkıntı yaşamazsınız. Biz çalışıyoruz ve ilçe halkına hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu anlamda ilçeye çok şey kazandırdık. İlçemizde eğitimde 30 senelik sıkıntı yaşamayacağız. Halen 6 adet okul inşaatı sürüyor. Bir meyve bahçesi kurduk. Şimdi birçok yer tarafından örnek olarak gösteriliyor. Çok sayıda insan, belediye başkanı gelip bizlerden bilgi alıyorlar. Beypazarı'nda yaptığımız çalışmalar birçok belediye tarafından model rol olarak alınıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Vatandaş bize hizmet üretin diye görev verdi ve bu anlamda ilçeme, halkımıza hizmetimizi sürdürüyoruz."

Yemeğe, belediye başkanı yardımcıları Ali ışık, Muhsin Özdemir ve bazı birim müdürleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Gazeteciler Günü, Güncel
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