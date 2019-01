TBMM İdare Amiri Orhan Yegin ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 'nü kutladı.Yegin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis basın koridorundaki ofisleri gezerek, parlamento muhabirleriyle sohbet etti.Daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret eden Yegin, "Güzel bir anma günü, gazetecileri kutluyoruz." dedi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım 'ın, günün anlam ve önemine ilişkin gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldiğini hatırlatan Yegin, programda gazetecilerin bazı sorunları dile getirdiğini aktardı.Yegin, söz konusu problemlerin tamamını gelecek süreçte değerlendireceklerini belirtti."Bizim her şeyimizsiniz"TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, gazetecileri tebrik ederek, "Basın çalışanlarının bu güzel gününü yürekten tebrik ediyorum. Şuna inanıyorum ki TBMM'nin önemli bir gücüsünüz. Bizim her şeyimizsiniz." dedi.Kendilerini gazetecilerle daha iyi ifade etme özgürlüğünü ve güzelliğini yakaladıklarını vurgulayan Kumbuzoğlu, "15 Temmuz'da gösterdiğiniz yürekli direnişi 80 milyon vatandaşımız ve Meclis çalışanları da unutmayacaktır. Siz gerçekten bu ülke için çok değerlisiniz. Genel Sekreter olarak size daha iyi çalışma ortamları sağlama, sorunlarınızı giderme noktasında her zaman yanınızdayız." diye konuştu.Ziyarette, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Necati Sungur da yer aldı.