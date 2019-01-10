Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansını ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Öğrenciler, AA Genel Müdürlüğü'nde Ankara Haberleri Editörü Yusuf İzzettin Çelebi tarafından ağırlandı.

Gazeteciler Günü dolayısıyla Çelebi'ye çiçek takdim eden Çocuk Meclisi üyeleri, meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin gazetecilik mesleği ile ilgili sorularını da cevaplayan Çelebi, gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirme açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, AA'nın doğru, güvenilir ve ilkeli habercilik misyonuna sahip olduğunu söyledi.

Program sonrasında Çocuk Meclisi üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirilirken, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Ankara, Gazeteciler Günü, Güncel
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