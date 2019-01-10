Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla Ardahan'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Gazetecilerin gününü kutlayan Masatlı, Ardahan'da çalışan gazetecilerin zor şartlarda güzel işler yapmaya çalıştığını söyledi.
Özellikle gazetecilerle birlikte olup günlerini öyle kutlamak istediğini dile getiren Masatlı, şöyle dedi:
"Bilindiği gibi Ardahan'a kısa süre önce geldim. Dostunuz, arkadaşınız olarak Ardahan'a geldim. Sahadan gelen biri olarak birlikte çalışmak istiyorum. 25 yıl olan tecrübemizi burada değerlendirmek istiyorum. İyi niyet ile çalışmak isterim. Gideceğimiz son güne kadar Ardahan için çalışmamız lazım. "
Masatlı, ilde görev yapan gazetecilere kalem hediye etti.