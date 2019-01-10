Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ardahan'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ardahan'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Masatlı, Ardahan'da çalışan gazetecilerin zor şartlarda güzel işler yapmaya çalıştığını söyledi.

Özellikle gazetecilerle birlikte olup günlerini öyle kutlamak istediğini dile getiren Masatlı, şöyle dedi:

"Bilindiği gibi Ardahan'a kısa süre önce geldim. Dostunuz, arkadaşınız olarak Ardahan'a geldim. Sahadan gelen biri olarak birlikte çalışmak istiyorum. 25 yıl olan tecrübemizi burada değerlendirmek istiyorum. İyi niyet ile çalışmak isterim. Gideceğimiz son güne kadar Ardahan için çalışmamız lazım. "

Masatlı, ilde görev yapan gazetecilere kalem hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:33 Kaynak: AA

Ardahan, Gazeteciler Günü, Güncel
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