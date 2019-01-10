CHP Sivas Milletvekili
Ulaş Karasu
, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı
ve Sivasspor
Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karasu, mesajında, gazetecilerin silahlarıyla değil, kalemleriyle barışı ve adaleti sağlamak için mücadele ettiğini belirtti.
Gazetecilerin demokrasi ve özgürlüğün teminatı olduğunu vurgulayan Karasu, "Gazetecilerin daha özgür, daha adil, çalışma koşullarının ve özlük haklarının hak ettiği noktaya gelmesi adına elimden gelen tüm gayreti göstereceğim." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan birinin basının varlığı olduğunu aktardı.
Hızla değişen dünyada toplumun problemlerine yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Savaşçı, şunları kaydetti:
"Medya gücünün sorumluluk bilinci ile etkin kullanılması elzemdir. Bu önemli görevi, her türlü şartta, gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeden, canları pahasına layıkıyla yürüten ve yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulmasında bize her daim destek olan siz gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Otyakmaz'ın mesajı
Otyakmaz ise mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazeteciler birçok zorluğa göğüs gererek gecesini, gündüzüne katıp yaz, kış, sıcak, soğuk demeden canla başla çalışarak yazdıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlamakta, toplumu bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Bu nedenle gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Başta Sivas'ımızda olmak üzere tüm ülkemizde görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarı, huzur ve mutlu bir meslek hayatı diliyorum."