10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
1 saat önce
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Eşkinat, gazetecilerin günlerini kutladı.
Gazeteciliğin ciddi bir emek gerektiren zor bir meslek olduğunu belirten Eşkinat, gazeteciliğin toplumu aydınlatan, yaşanan gelişmelerden toplumu anında haberdar eden kutsal bir meslek olduğunu belirtti.
Eşkinat, Hayrabolu
'da trafik kazasında ve Malkara
'daki patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:53 Kaynak: AA
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